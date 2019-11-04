رئيس المركز الإعلامي للنخبة الشبوانية عن تأجيل اتفاق الرياض: الحكومة الشرعية لا تملك أمرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق رئيس المركز الإعلامي للنخبة الشبوانية أحمد الحر،على تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.



وقال "الحر" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن التوقيع قد تم بالفعل بالأحرف الأولى ، وما تأجل هو مراسيم احتفالية.

وأضاف أن حقيقة التوقيع مهم و لكن الأهم من ذلك هو النوايا الحسنة لتنفيذ الاتفاق، وما يجري على الأرض يثبت أن الحكومة الشرعية متشظية ولاتملك أمرها أو على الأقل هناك فصيل فاعل و كبير فيها يعارض هذا الإتفاق و يحاول تفجير الأوضاع و افشال اتفاق الرياض لأنه يعتبر الخاسر الأكبر بحيث سيفقد سيطرته على الحكومة.

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يذكر أن التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، كان من المفترض أن يتم الخميس الماضى وتأجل إلى الأسبوع المقبل.

وكان من المنتظر توقيع الاتفاق اليوم من طرف ممثل عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال احتفالية تقام لهذا الغرض في الرياض، وتم تأجيل توقيع الاتفاق إلى الأسبوع المقبل.

يذكر أنه قد حضرت شخصيات يمنية للتوقيع النهائي ورؤساء مكونات جنوبية، للرياض بدعوة من السعودية، فضلًا عن مسؤولين آخرين.

من جانبه رحب علي الكثيري عضو وفد المجلس الانتقالي في الرياض بحضور شخصيات وقيادات مكونات جنوبية إلى الرياض لمباركة الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

وقال الكثيري إن اتفاق الرياض أطلق مرحلة جديدة تتوحد فيها الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية وإحباط المشروع التوسعي الإيراني وتعزيز الجهود لتأمين محافظات الجنوب وتوفير احتياجات أبنائها واستكمال بناء مؤسساتها والبدء في عمليات الإعمار وصولًا إلى تطبيق ما يصبو إليه شعبنا الجنوبي.