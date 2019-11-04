تدشين المخيم الطبي الجراحي المجاني في الانف والاذن والحنجرة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي، العمليات الجراحية المجانية للمخيم الطبي الجراحي التخصصي في مجال الاذن والانف والحنجرة والذي تقيمه في هيئة مستشفى مأرب العام مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية وبدعم من جمعية الرحمة العالمية في الكويت.



وأستمع الوكيل مفتاح من نائب مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الدكتور عماد عبدالرحيم، الى شرح مفصل عن المخيم الذي يقام بدعم من الكويت الشقيق في اطار حملة "الكويت الى جانبكم" لدعم الشعب اليمني والتي دشنتها قبل اربع سنوات .

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وأوضح الدكتور عماد عبدالرحيم أن المخيم يهدف الى اجراء 120 عملية جراحية نوعية في الاذن والانف والحنجرة مجانا على مدى اسبوع .. مشيرا الى ان هذه الحالات المقرر اجراء العمليات الجراحية لها تم فرزها كأصعب الحالات لمواطنين بسطاء من اصل 800 حالة جرى فحصها ومعاينتها خلال اليومين الماضيين وصرف الادوية للحالات المرضية.

وطاف وكيل المحافظة الدكتور مفتاح بغرفة العمليات والعناية المركزة واطلع على مستوى التجهيزات الفنية لاجراء العمليات الجراحية والعناية الفائقه للمرضى التي تم ترتيبها .. مشيداً بالجهود المبذولة والترتيبات والتجهيزات العالية .

ونوه مفتاح الى حاجة القطاع الصحي لاقامة مثل هذه المخيمات الطبية النوعية والمجانية للتخفيف من معاناة واعباء المواطنين في المحافظة خاصة في ظل الاعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة ويعيشون اوضاعا معيشية صعبة.

وثمن الموقف الاخوي الصادق للاشقاء في الكويت قيادة وشعبا الى جانب اخوانهم في اليمن، والدعم الانساني والتنموي الذي يقدمونه بسخاء.