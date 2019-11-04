ورشة عمل توصي بإعداد خطط إستثمارية لقطاعي المياه والبيئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365
أوصت التشاورية لقطاعي المياه والبيئة في اليمن، باعداد خطط استثمارية قصيرة ومتوسطة المدى، ومراجعة وتحديث الخطط الاستثمارية كدراسة الاضرار كمثال، إضافة الى تجهيز خطة عمل تحدد فيها المهام والمسؤوليات ما بين المؤسسات والهيئات وقيادة الوزارة.
جاء ذلك في ختام الورشة التي عقدت اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بمشاركة 53 مشاركا يمثلون مدراء عموم المؤسسات وفروع حماية البيئة ومياه الريف والموارد المائية والمؤسسات المحلية من مختلف محافظات الجمهورية، وناقشت تقييم وضع قطاعي المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية.
ودعت الورشة الى اعداد آلية عمل للتنسيق الكامل ما بين كافة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع المياه والبيئة الى جانب الية تنسيق العمل مع الجهات المانحة وكبار الممولين..مؤكدة على ضرورة تعزيز التواصل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة " المؤسسات والهيئات و الوحدات التنفيذية " على مستوى المحافظة فيما بينها وعلى مستوى الوزارة في مستوى رئاسة الهيئات وقيادة الوزارة.
حضر إختتام الورشة، القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.
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