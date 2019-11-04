ورشة عمل تناقش أولويات مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

ناقشت ورشةعمل نظمتها مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية والهيئة العامة للاستثمار، أولويات مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات.



وتطرقت الورشة بمشاركة عدد من اصحاب الاعمال والشركات ورؤوس الاموال والجهات ذات الاختصاص والمختصين، الى عدد من المحاور حول اهداف المؤتمر وتحديد الأولويات التي يجب أن يركز عليها والتحديات الراهنة لضمان نجاح خروج المؤتمر برؤية موحدة تحقق كافة الاهداف المنشودة.

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واثريت الورشة بالمناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين والتي اكدت جميعها اهمية انعقاد مؤتمر ومعرض عدن الاول للبناء والمقاولات وضرورة تفاعل الجهات المختصة والقطاع الخاص والجانب الحكومي لانجاح فعاليات المؤتمر والخروج برؤى موحدة تحقق الاهداف العامة وتخدم المصلحة العامة و انعاش الاستثمار المحلي والخارجي لمشاريع إعادة الاعمار والدفع بعجلة التنمية في البلاد.

وأكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، اهمية ما تضمنته محاول الورشة في التهيئة والاعداد للمؤتمر المقرر انعقاده نهاية العام الجاري لمستقبل مدينة عدن خاصة والوطن بشكل عام في توفير بيئة جاذبة ومناسبة للمستثمرين .. مشيراً الى ضرورة اشراك القطاع الخاص من خلال تهيئة شركات المقاولات والبناء المحلية للاسهام وبشكل فاعل في اعادة الاعمار.

فيما استعرض مدير عام مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض عبدالقوي العديني، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور يوسف سعيد، اهداف مؤتمر ومعرض عدن الأول للمقاولات والبناء المتمثلة في تشخيص طبيعة الواقع الاستثماري في اليمن بكل تحدياته ومشاكله والمعوقات التي تواجهه والخروج برؤية وتصورات موحدة عن الحلول والمعالجات إضافة إلى التعرف على رؤية الحكومة وشركاء اليمن بشأن عملية اعادة الاعماروعلى خططها للمرحلة القادمة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.