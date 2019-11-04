الشرجبي يطلع مشروعات الصرف الصحي في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

إطلع القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الإثنين، على سير العمل في مشروعات الصرف الصحي لمدینة سیئون بمحافظة حضرموت.



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وتعرف الشرجبي خلال الزيارة على شبكات المشروعات ومحطة الضخ ومحطة المعالجة وما تم إنجازه من اعمال في عدد من المشاريع والأعمال الجاری تنفيذها في خطوط الشبكات داخل مدينة سيئون باقطارھا المختلفة .

كما أطلع على عملية الانتھاء من الھیكل الخرساني لمحطة الضخ تمھیدا للبدء في التركیبات المیكانیكیة، والانتھاء من اعمال الحفر وتشكیل احواض المعالجة وعزل الاحواض والانتھاء من تشكیل الطرق الداخلیة والجسور في المدينة.

وحث القائم باعمال وزير المياه والبيئة ،المقاولین المنفذین للمشاريع بذل الجھود والالتزام بالبرامج الزمنیة وتنفیذ الأعمال طبقاً للمتطلبات الفنیة.