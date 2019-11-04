الحضرمي يشيد بدور الحكومة الصينية الداعم لليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 - وكالات
أشاد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، اليوم الإثنين، بدور الحكومة الصينية الداعم لليمن حكومة وشعباً على كافة الأصعدة، مستعرضاً مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية وعملية السلام .
جاء خلال لقاءه اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، لبحث عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية .. مشيراً ـ في هذا الصدد ـ إلى تأكيد دعم اليمن للبيان المشترك الذي ألقاه ممثل دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في نيويورك والذي عارض تسييس قضايا حقوق الإنسان وأكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
بدوره، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت للحكومة الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل الى حل للازمة اليمنية وفقا المرجعيات الثلاث، لافتاً إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لبلادنا، آملاً أيضاً أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن قريباً.
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