بحاح : إسهامات الإمارات لا ينكرها الأوفياء من أبناء هذا الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال نائب رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأسبق، خالد محفوظ بحاح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة إجتهدت مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وشكّلت ثنائي معها للوقوف مع بلادنا وهي تمر بهذه الظروف الصعبة .. مؤكداً أنه كان لها إسهامات لا ينكرها الأوفياء من أبناء هذا الشعب.



وأضاف في منشور له بالفيسبوك، "دفعت الإمارات بأبنائها وعتادها وهلالها الأحمر من أجل روابط الأخوة بيننا وبينهم، واستجابة لعاصفة الحزم التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووقفت مع عدن حتى تحررت من مليشيا الانقلابيين، وتقدمت في مأرب مع الأحرار من أبناء شعبنا، وأعطت دروس في الشجاعة والمعونة لتحرير الساحل الغربي وكانت نعم السند لتطهير ساحل حضرموت من قوى التطرف والإرهاب.كما أن البلاد لن تنسى الأيادي البيضاء للهلال الأحمر في عموم المحافظات المحررة" .

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وتابع "كان من الوفاء شكر دولة الأمارات قيادة وشعبا وهي تختتم صفحة مشرقة من العلاقة الأخوية المعمّدة بدماء الشهداء، ونحفظ لها عرفان ما أسدته واجتهدت في تقديمه لبلادنا" .

وأشار إلى أنه الشقيقة الكبرى مملكة الحزم والعزم المسيرة تستكمل اليوم التي بدأتها من اجل بلادنا، وهي صاحبة الفضل الأول في هذا التحالف العربي ورعايته، ولها من البصمات المضيئة والدعم والمساندة ما يفوق الجميع، وبكبر مكانة المملكة وحكمتها تكبر آمال شعبنا بأن تهب عاصفة الأمل في بعث جديد، فقد أتت هذه الحرب على الأخضر واليابس .

وأكد أن الآمال كبيرة بأن ترعى المملكة وتضمن الاستقرار في المحافظات المحررة، بأن تدور عجلة التنمية فيها ونرى الحشد التنموي لا العسكري.