الفلكي الشوافي: العاصفة “مها” ترتفع شدتها وتصنف في الدرجة الثالثة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، إن نماذج و شبكات الطقس و صور و بيانات الأقمار الصناعية، أظهرت ارتفاع شدة العاصفة “مها” في بحر العرب، اليوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين ثان 2019، ليصنف إعصار من الدرجة الثالثة.

وأوضح أن العاصفة أصبحت تحافظ على رياح مستمرة نحو 185 كم، و أعلى هبات للرياح تتجاوز 220 كم/ساعة.

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وأشار إلى أن العاصفة ما تزال تأخذ المسار الشمالي الغربي باتجاه شبه الجزيرة العربية. متوقعا أن يحدث تغير في مساره خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ورجح أن تأخذ المسار الشمالي الشرقي نحو باكستان ثم يميل شرقا نحو الهند ليضربها كعاصفة خلال ثلاث أيام قادمة.

وأكد الشوافي أنه بناء على المعطيات الحالية، فإنه لا تأثير مباشر متوقع على الجمهورية اليمنية خلال الثلاث الأيام القادمة. داعيا لمتابعة الحالة و المستجدات و نشرات الطقس.