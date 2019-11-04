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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ما يقرب من 20 مليون يمني يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية والان مع التفاصيل
قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، إن نحو 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه على “تويتر”، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.
وأشار إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعه للرئيس عبدربه والمدعومه من التحالف العربي و الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، قوات عبدربه في مواجهة الحوثيين.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.
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