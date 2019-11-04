هادي: القضية الجنوبية هي جوهر السلام والإستقرار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أن القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية, حسبما افادت وكالة سبأ الرسمية .

وقال الرئيس هادي "لقد عملنا من اجل ذلك مبكراً واعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي انصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد".

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وأكد الرئيس هادي على دور الحاضرين ونضالهم وتضحياتهم ومواقفهم الوطنية في تبني قضيتهم لإيجاد لها الحلول والمعالجات المنصفة لها والتي اكد عليها وساندها ابناء شعبنا اليمني في الشمال والجنوب باعتبارها تمثل قضية رئيسية وهامة في استقرار وامن البلد وتؤسس لمرحلة هامة من الاستقرار والبناء والسلام.

وبحسب وكالة سبأ، وضع الرئيس الجميع امام مستجدات الاوضاع الراهنة وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتجاوز تداعيات احداث عدن الأخيرة .

وثمن جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في مختلف المجالات ورعايتهم للقاءات جدة والرياض وما تمخض عنها من اتفاق سيتم اعلانه يوم غداً الثلاثاء بما يعزز وحدة الصف الوطني في اطار اليمن الاتحادي الجديد واستكمال مشروع انهاء انقلاب المليشا الحوثية الإيرانية.

وأكد ان الدولة حاضنة للجميع ولن يستثنى احد في إطار الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.