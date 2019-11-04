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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي : إتفاق الرياض يعتبر إنتصار مبين لثورة الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في جنيف، أحمد عمر بن فريد، ان اتفاق الرياض المزمع توقيعه يوم غدا الثلاثاء بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي انتصار مبين لثورة الجنوب.
وقال في تغريدة له بتويتر، "ان اتفاق الرياض يعتبر في الحقيقة عرس جنوبي كامل وانتصار مبين لثورة الجنوب ، وثمرة تراكمات نضال شعب مقهور منذ ٢٠٠٦ حتى يومنا هذا" .
وأضاف بن فريد ان الاتفاق هو ثمرة تضحيات جسيمة وشلالات من الدماء الطاهرة الزكية وصمود شعب وقيادة حكيمة ثابتة المبدأ .. مشيراً إلى أن إتفاق الرياض نقطة إنطلاق وقاعدة متينة يجب البناء فوقها باقتدار .
ويتوقع أن يتم غداً الثلاثاء، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، برعاية من المملكة العربية السعودية وحضور عربي ودولي واسع .
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