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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة المجلس الإنتقالي تناقش مهام وأنشطة الدوائر التابعة لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365
ناقشت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الإثنين، برئاسة الأمين العام المساعد، فضل محمد الجعدي، تقارير الإنجاز الأسبوعية لمهام عمل الدوائر و الترتيبات المتعلقة بأهم الأنشطة للأسبوع المقبل .
وتطرق الإجتماع إلى التوصيات الخاصة بالدوائر والتي تم رفعها من اجتماعاتها السابقة .
واستمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة الإدارية و المالية حول مستوى الانضباط الوظيفي للأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2019 .
كما قدمت الدائرة الإقتصادية تقريراً مفصلاً حول المشهد الاقتصادي خلال الأسبوعين المنصرمين، في حين تم أيضاً مناقشة التقرير المُقدم من الدائرة الجماهيرية حول نشاطها خلال شهر أكتوبر الماضي .
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة باقي المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ اللازم بشأنها.
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