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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي كويتي يصدم الشماليين في اليمن.. وهذا ما قاله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
أشاد عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، باتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم صياغته حسب ما أراده أهل عدن – في إشارة للجنوبيين-.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الاتفاق الذي جاء بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي صيغته ما أراده أهل عدن وما باركته الإمارات وما سعت له السعودية وما رضي به أهل الشمال وأهل الجنوب اليمني".
وأضاف: "السعودية والإمارات فيها عقول خبرات التعامل مع العالم محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تعرضا لحرب إعلامية طاحنة لكنهم انتصروا".
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