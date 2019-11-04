صحفي كويتي يصدم الشماليين في اليمن.. وهذا ما قاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

أشاد عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، باتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم صياغته حسب ما أراده أهل عدن – في إشارة للجنوبيين-.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الاتفاق الذي جاء بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي صيغته ما أراده أهل عدن وما باركته الإمارات وما سعت له السعودية وما رضي به أهل الشمال وأهل الجنوب اليمني".

وأضاف: "السعودية والإمارات فيها عقول خبرات التعامل مع العالم محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تعرضا لحرب إعلامية طاحنة لكنهم انتصروا".