تصريح ناري من متحدث "الانتقالي" بشأن اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اليوم الاثنين، إن المجلس يعول كثيرا على السعودية في إنجاح اتفاق الرياض الذي يدفع باتجاه تنمية وتطوير ونهضة المحافظات المحررة.



وأكد هيثم، أن الاتفاق يؤدي إلى توجيه السلاح نحو العدو المشترك للجميع، المتمثل في الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، كما يؤسس لمرحلة مقبلة من الشراكة والتعاون في جميع المجالات، سواء العسكرية والاقتصادية مع السعودية .

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وأشار متحدث الانتقالي، إلى أن اتفاق الرياض يحدد ملامح العلاقة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة المقبلة حتى يتم تحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن ثم ينطلق الجنوبيون فيما بعد لتحديد مصيرهم السياسي الذي يحقق تطلعات شعب الجنوب.