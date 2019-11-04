أبناء سقطرى يفضون إعتصامهم تجاوباً مع إتفاق الرياض بين الإنتقالي والحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

خاص _سقطرى

أعلن أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، عن فض إعتصامهم تجاوباً مع إتفاق الرياض الذي من المقرر توقيعه غدٍ الثلاثاء، بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .



وأكد بيان صادر عن الإعتصام الجماهيري، اليوم الإثنين، أن فض الإعتصام تم طواعية بعد أن خمسة ايام متواصلة ابتداءاً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 30 اكتوبر 2019 صاحبته مسيرات احتجاجية للرجال والنساء ومهرجانات خطابيه وفنية ورقصات شعبية .

وأشار البيان إلى أنه سبق هذا التصعيد عشر مظاهرات سلمية منددة ومطالبة باقالة المحافظ رمزي محروس بعد تفاقم اوضاع المحافظة الناتجة عن سوء استخدامه للسلطة وتسخيرها لصالح تنفيذ اجندات حزب الاصلاح الاخواني وسبقتها خطة الاقصاء الممنهج للكفاءات الوطنية في الارخبيل منذ تعيينه الذي قارب عامين خلالها عانى المواطنين تبعاتها السلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والخدمية والتنموية والامنية .

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وقال البيان "ان عملية فض الاعتصام السلمي اليوم بمدينة حديبوه عاصمة المحافطه جاء بمحض ارادة المعتصمون دون ان يجبرهم احد ،حيث وان الوطن حاليا يشهد تطورات متسارعة بعد الاعلان الجاد عن توقيع اتفاقية حوار جده التاريخي غداً باذن الله تعالى بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تنبئ ببداية قدوم مرحلة جديدة من العمل المشترك لادارة السلطات الادارية والامنية وعلى نحو خاص في المحافظات الجنوبية والتي تقود الى استتباب الامن والاستقرار فيها والاتجاه نحو محاربة مليشيات الحوثي والقضاء على كل أشكال ومظاهر الارهاب والتطرف" .

وأكد البيان تمسك المعتصمون بموقفهم ومناشدتهم مناشدتهم للاخ رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي حفظه الله وينظرون اليه متفائلين بسرعة اقالة المحافظ محروس ملبياً بذلك إرادتهم التي عبروا عنها اثناء الاحتجاجات والاعتصام السلمي الاخير ، كونه غير مقبول شعبياً لديهم ورحيله اصبح أمر لا يقبل التأجيل أوالمماطله.

كما أكد البيان وقوف المعتصمون مع شرعية الرئيس هادي ويشيدون باهتمامه الخاص بالارخبيل واهله في كل المجالات .. مشيدين بجهود قيادة اللواء اول مشاة بحري ورجال الامن والقوات الخاصه والحزام الامني في المحافظه على تأمين الاعتصام وحفظ الامن والسكينه العامه خالل ايام التخييم.

وثمن المعتصمون عاليا دور قياده التحالف بقادة المملكه العربيه السعوديه ودولة الامارات العربيه المتحده في دعم جهود التنميه وحمايه الارخبيل وحفظ امنه واستقراره.