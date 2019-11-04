عدن .. المؤسسة الوطنية تنظم حفل ترفيهي وتكريمي لأطفال مرضى السرطان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة عدن، يومي حفلاً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان في المركز الوطني لعلاج الأورام قسم الأطفال، بدعم من اليونسيف منظمة الطفولة برنامج التواصل من أجل التنمية السي فور دي ، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل.
وأقيمت الفعالية بحضور مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرع عدن أيوب أبوبكر، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلين عن المنظمة، حيث تأتي الفعالية في إطار الدعم النفسي والمعنوي المقدم للمرضى وتخللت الفعالية فقرات متنوعة، وألعاب للأطفال وإعطائهم حرية التعبير في الرسم عن كل ما يجول في خاطرهم وتوزيع الهدايا المختلفة لهم، بهدف رسم البسمة على وجوههم.
وأكد نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن إبراهيم بامفروش، حرص المؤسسة على صنع (فرحة حياتية) للمرضى، كنوع من أنواع الدعم النفسي، وذلك ضمن برامجها وفعالياتها المتعددة.
وأوضح أن الفعالية الترفيهية المخصصة للأطفال المصابين بالمرض جاءت لإيصال رسالة تجسد أهمية الدعم النفسي للأطفال المصابين بمرض السرطان للتخفيف من معاناة هذا المرض العُضال.
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