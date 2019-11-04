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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفعي وصاروخي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في منبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
جددت القوات السعودية قصفها مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
وفي وقت سابق اليوم قصفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة "بني معين" في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
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