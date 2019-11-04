شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر ورد الان : المحكمة تعلن انتهاء جلسة النطق بحكم الشيخ "سلمان العودة" ..هذا ما حكمت عليه ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض تأجيل موعد النطق بالحكم على الشيخ سلمان العودة إلى الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

وكان من المقرر النطق بالحكم بحق الشيخين سلمان العودة وسفر الحوالي امس الخميس ، بعد الاستعجال بالجلسات إلى ان المحكمة اعلنت بشكل مفاجئ التاجيل الى نهاية الشهر الجاري.

وعلق عبدالله العودة ، نجل سلمان العودة على التأجيل بقولة :

( بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة ، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ ٣٠ أكتوبر)! أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية.)

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