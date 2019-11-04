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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يناقش الأوضاع المالية للمجمعات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ناقش إجتماع لمكتب لصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم، برئاسة مدير عام المكتب الدكتور جمال خدابخش ، تقييم الوضع المالي والاداري للمجمعات الصحية بعدن.
وتطرق الإجتماع لمناقشة الوضع الراهن لأنشطة المجمعات الصحية ووضعها المالي والإداري وتحليل البيانات لنشاط المجمعات وتحليلها، وامكانية الدفع بالعمل نحو الاستدامة والتوفق .
وأشار الإجتماع إلى ضرورة توسيع الخدمات وحل اشكالية المديونيات من خلال حزمة من الاجراءات المالية والادارية وتطبيقها في المجمعات بما لا يتعارض مع الانظمة المالية والادارية النافذة.
ولفت خدابخش الى ان هذه الاجتماع يهدف الى الاطلاع عن وضع المجمعات الصحية والعمل علی معالجة الإشكاليات والصعوبات بغية ضمان تقديم خدمات صحية نوعية ومستمرة.
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