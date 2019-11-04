شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي : حوار جدة أظهر الكل على حقيقته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 أكد المحامي والسياسي الجنوبي، يحيى غالب الشعيبي، أن حوار جدة وإتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، أظهر الكل على حقيقة موقفه .

Advertisements واشاد الشعيبي في تغريدة له على تويتر بجهود المملكة لأنها تركت للكل الظهور كما هو امام شعب الجنوب .. مؤكدا ان المملكة لم تجبر اي جنوبي يظهر بموقف محدد. وقال "حوار جده واتفاق الرياض بمثابة دورة عصف سياسي وذهني وفلتره لتنقية ماء زلال الانتقالي من شوائب الاخونج الملوث" . ويتوقع أن يتم غداً الثلاثاء، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي حسبما أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ووزير الإعلام، معمر الإرياني .

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