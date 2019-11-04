شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للمليشيا في حرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 04، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة الخبر. وتشهد جبهة حرض، وباقي جبهات المحافظة، مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية منذ أسابيع.

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