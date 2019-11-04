المليشيا تقتحم جامعة صنعاء بعشرات الأطقم لإحياء فعالية المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

اقتحمت عشرات الاطقم المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي صباح اليوم جامعة صنعاء لإقامة فعالية احتفاءيه في احدى قاعات الحرم الجامعي بمناسبة ذكرى المولد النبوي.



وذكرت مصادر طلابية أن الانقلابيين نشروا عددا كبيرا من المسلحين داخل الحرم الجامعي وفي محيط الجامعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

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ولفتت المصادر إلى أن المسلحين قاموا بتفتيش دقيق لحقائب الطلاب والطالبات، ويطالبون إبراز الهوية.

ووفق ما افاد الطلاب نشر الانقلابيون عشرات الأطقم العسكرية داخل الحرم الجامعي لحماية الصور والشعارات الخضراء التي علقوها بشكل كثيف داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته كشفت وثيقة تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الانقلابيين أنفقوا أكثر من 12 مليون ريال لإقامة فعالية احتفائية في جامعة صنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي.