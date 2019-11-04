"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019:

- تفاصيل.. لاعبو شعب إب يطالبون بإقالة إدارة النادي نتيجة الفساد المالي والإداري https://www.elyamnelaraby.com/431719 - الحوثيون يفرضون مبالغ مالية على الطلاب والبائعين في إب https://www.elyamnelaraby.com/431717 - قيادي حوثي يُهدد بالاستغناء عن مدراء مدارس ومعلمين لعدم حضورهم لقاء للتحشيد https://www.elyamnelaraby.com/431715 - صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/431714 - مقتل وإصابة 3 في إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/431713 - مُحلل سياسي يكشف كواليس ما تم في الرياض حول الاتفاقية بين الشرعية والإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/431711 - الحوثيون يختطفون مشايخ في إب ويصفون شباباً بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/431710 - الدبيش يدعو البعثة الأممية لإدانة الأعمال الحوثية بشأن الخنادق https://www.elyamnelaraby.com/431706 - القبض على امرأة وابنتها بعد محاولة قتل مولودة خارج اطار الزوج بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/431703 - “عبدالله باوزير” يكشف تفاصيل مهمة حول اجتماع الحضارم أمس بالرياض https://www.elyamnelaraby.com/431702 Advertisements - وكيل تعز يعد بإجراء ترتيبات للحد من معاناة الجرحى https://www.elyamnelaraby.com - مسؤول بتعز يوجه يتفعيل جميع المراكز الصحية وتحسين الخدمة الطبية فيها https://www.elyamnelaraby.com/431697 - مسؤول بتعز يؤكد أهمية وضع خطط ودراسات لتنفيذ عدد من المشاريع https://www.elyamnelaraby.com/431696 - اللواء بن عزيز خلال زيارة للبيضاء: نشدد على بذل الجهود https://www.elyamnelaraby.com/431693 - صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات المليشيا في باقم https://www.elyamnelaraby.com/431692 - قيادي حوثي بالحديدة يفضح ممارسات المليشيا ويكشف الخلافات العميقة https://www.elyamnelaraby.com/431691 - الزعتر: اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي انتصار لمستقبل اليمن https://www.elyamnelaraby.com/431689 - عبد الحفيظ: اتفاق الرياض يعيد ترتيب وحدة الصف اليمني https://www.elyamnelaraby.com/431688 - نتائج الثانوية العامة بصنعاء.. أرقام لا تؤخذ على محمل الجد https://www.elyamnelaraby.com/431657 - زينبيات الحوثي.. جبهة ناعمة تحرض على العنف وتحترف التجسس https://www.elyamnelaraby.com/431658 - المليشيا تحوّل إب من محافظة سلام إلى منطقة تُحكم بقانون الغاب "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/431678 # اليمن # صعدة # الحوثي # الشرعية # تعز # الخليج 365 # الرياض # التحالف # إب # قيادي حوثي # اتفاق الرياض # اللواء

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