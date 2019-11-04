تفاصيل.. لاعبو شعب إب يطالبون بإقالة إدارة النادي نتيجة الفساد المالي والإداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

طالب لاعبو نادي شعب إب وسط اليمن بإقالة إدارة النادي وإنتخاب إدارة جديدة للنادي.



ونظم لاعبو شعب إب الأيام الماضية سلسلة من الإحتجاجات المطالبة بإقالة إدارة النادي ومحاسبتهم عن الفساد المالي والإداري والتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية لمنتسبي النادي.

ويشكو لاعبو الفريق من تدهور النادي على المستوى الفني، حيث فشل النادي في الفوز بالدوري التنشيطي في المحافظة لصالح غريمه التقليدي اتحاد اب.

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ودعا اللاعبون المحتجون، إدارة النادي بالكشف عن مصير أموال واستثمارات النادي، التي لم تنعكس عليهم ايجابيا، مؤكدين تردي وضعهم المعيشي.

وقالت مصادر مطلعة بأن لاعبي شعب إب طالبوا بإقالة إدارة النادي، بعد أن ضاق بهم الحال نتيجة الفساد المالي والتلاعب بمقدرات وأموال النادي، مطالبين من المجتمع والإعلاميين والناشطين مساندتهم في مطالبهم المشروعة والعادلة.

وأكدت المصادر بأن لاعبي فريق شعب إب وصلوا لقناعة تامة بضرورة إقالة ادارة النادي بسبب فسادهم المالي والاداري مطالبين بإختيار إدارة جديدة تضع حد للفساد المالي والإداري الذي أثر على موارد النادي الكبيرة وجعل معيشة اللاعبين في وضع غاية في التردي والتعقيدات المعيشية.

وبحسب المصادر فإن إدارة النادي ترفض مطالب اللاعبين، في الوقت الذي يواصل اللاعبون ضغوطاتهم المختلفة لتحقيق مطالبهم ويهددون بالتصعيد.

وتحدثت المصادر بأن إدارة نادي شعب إب الحالية تتحصل على ملايين الريالات من إيجارات ومحلات تابعة للنادي وأسواق عدة تتبع ملكية النادي فضلا عن مبالع تم تحصيلها في وقت سابق ولا يعرف مصيرها وسط ممارسات فساد مالي وإداري غير مسبوق.