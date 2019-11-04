الحوثيون يفرضون مبالغ مالية على الطلاب والبائعين في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي فرض مبالغ مالية في محافظة إب على الطلاب والبائعين في المدينة.

Advertisements وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن "مليشيا الحوثي الإنقلابية فرضت مبلغ "مائة ريال" على كل طالب بمدارس مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب". ويأتي هذا بعد أيام من فرض ذات المبلغ على طلاب المدارس بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب. كما فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية مبالغ مالية يوميا على أصحاب البسطات والعربيات في شارع تعز بجوار مركز برج المدينة، في ظل جبايات وإتاوات مالية متعددة تفرضها المليشيا على التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

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