قيادي حوثي يُهدد بالاستغناء عن مدراء مدارس ومعلمين لعدم حضورهم لقاء للتحشيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

هدد قيادي حوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، المعلمين ومدراء المدارس بالاستغناء عنهم في حالة عدم حضورهم فعاليات دعت إليها جماعة الحوثي.

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وفي التفاصيل، هدد القيادي الحوثي عبدالملك لطف المتوكل والمعين من قبل المليشيا مدير للمركز التعليمي لمديرية جبلة، المعلمين ومدراء مدارس بالمديرية بالإستغناء وإعادة توزيعهم لعدم حضورهم لقاء دعاء له المتوكل بهدف التحشيد لفعاليات حوثية بذكرى المولد النبوي.

وكلف القيادي المتوكل مدراء مدارس ومعلمين بضرورة التنسيق وتحشيد جميع طلاب مدارس مديرية جبلة لفعاليات حوثية بذكرى المولد النبوي وإلزام المدارس بتوفير سيارات ومواصلات تقوم بنقل الطلاب إلى مكان الفعالية الكبرى المزمع تنفيذها بمدينة إب، ويهدد من يرفض من المدراء بتمويل وسائل النقل بمحاسبتهم وتغيرهم من مناصبهم، ويؤكد أن حافظة الدوام سيتم توقيعها في مكان الفعالية.