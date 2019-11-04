صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 04، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة "بني معين" في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت القوات السعودية قصفت، في وقت سابق اليوم، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية باقم شمالي صعدة.

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