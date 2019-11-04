شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 3 في إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 قتل وجرح ثلاثة أشخاص بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرين برصاص مسلح في المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب. Advertisements وبحسب المصادر فإن المواطن القتيل مواطن يدعى "محمد الرجوي" وأصيب إثنان وهما علي مفضل والجرفي. وفي مدينة إب أستهدف مسلحون سيارة المواطن ياسر عمر في شارع العدين وأطلقوا عليها وابل من الرصاص وسط فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية. وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني زادت معه جرائم القتل والإنتهاكات والنهب والسطو على الممتلكات العامة بقيادة مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 في إب وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.