 الحوثيون يختطفون مشايخ في إب ويصفون شباباً بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
إب الضالع - الخليج 365
قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن المليشيا الحوثية اختطفت أمس مشايخ قبائل (العود) الواقعة بين محافظتي الضالع وإب على خلفية رفضهم توجيهات حوثية برفد المليشيا بعشرة أفراد عن كل قبيلة أو قرية.
وأفادت المصادر وفق صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن المليشيا وصفت الرفض بأنه تمرد على قراراتها ما دفعها إلى تصعيد الموقف والقيام باختطاف عدد من المشايخ وأبنائهم بهدف الضغط عليهم وترويع ً المواطنين، كما نشرت عددا من النقاط العسكرية في معظم الطرق الريفية بتلك المنطقة.
وعلمت من مصادر موثوقة، أن مليشيا الحوثي لجأت إلى تصفية عدد من شباب قبائل محافظة الضالع فيالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بسبب رفضهم التجنيد الإجباري في صفوفها والزج بهم إلى جبهات القتال.
قال مصدر قبلي في منطقة الشامرية أمس (الأحد) لـ«عكاظ» ً ، إن مسلحي الحوثي اغتالوا عددا من القبائل رمياً بالرصاص عقب رفض القتال في صفوفهم، موضحا أن المليشيا لم تكتف بالقتل بل اعتقلت عددا من كبار السنونقلتهم إلى جهة مجهولة.
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