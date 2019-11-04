القبض على امرأة وابنتها بعد محاولة قتل مولودة خارج اطار الزوج بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

ألقت الاجهزة الامنية بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين القبض على امرأة خمسينية وابنتها في العقد الثاني من عمرها بعد محاولتهما التخلص من مولوده الاخيرة التي انجبتها خارج اطار الزواج.



وذكر مصدر محلي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن المتهمتين تم القبض عليهما بعد تحقيقات أجرتها إدارة البحث الجنائي بعد قيامها بلف طفلة حديثة الولادة داخل كيس مخصص للزبالة ورميها على الرصيف الشمالي لمؤسسة المياه بالعاصمة صنعاء.

وأكد المصدر أن رجال البحث الجنائي قاموا بتتبع الكاميرات المثبتة على أسوار مؤسسة المياه وكاميرات أخرى واستخراج رقم سيارة الأجرة التي اقالت المتهمتين .

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وبين المصدر أنه تم القبض على الأم وابنتها بتهمة إقامة علاقة غير شرعية والإنجاب خارجها والشروع في القتل بعد الاستدلال على المكان الذي كانا يسكنان فيه .

وكان صاحب أحد المحلات القريبة من مكان الحادث قد تبنى هذه الطفلة في وقت سابق قبل القاء القبض على والدتها وجدتها المتهمتين.