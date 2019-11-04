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مسؤول بتعز يوجه يتفعيل جميع المراكز الصحية وتحسين الخدمة الطبية فيها

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

مسؤول بتعز يوجه يتفعيل جميع المراكز الصحية وتحسين الخدمة الطبية فيها

تعز - الخليج 365

وجه مسؤول محلي بمحافظة تعز، بتفعيل جميع المراكز الصحية وتحسين الخدمة الطبية فيها.

 

وأكد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل على ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمة الطبية في جميع المراكز الصحية بالمحافظة .

 

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جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً بمدراء المديريات ومدراء فروع الصحة، في المدينة بحضور مدير عام مكتب الصحة في المحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي.

 

وناقش الاجتماع عدد من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المديريات أهمها قلة الكادر الطبي وكذلك النقص في الأدوية، وعدد من الاحتياجات الأخرى لبعض المراكز الطبية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها .

 

ووجه وكيل المحافظة مدراء فروع مكتب الصحة في المديريات بتفعيل المراكز الصحية المتوقفة عن العمل وبذل مزيد من الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ومنحهم العلاج مجاناً .

 

وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الرامية لتحسين الخدمات الصحية وتفعيل جميع المرافق الصحية في مديريات المدينة .

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