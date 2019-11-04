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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول بتعز يؤكد أهمية وضع خطط ودراسات لتنفيذ عدد من المشاريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
أكد مسؤول بمحافظة تعز، على أهمية وضع خطط ودراسات لتنفيذ عدد من المشاريع.
وناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي دراسات وخطط المشاريع المهمة والطارئة في المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنيه المهندس مهيب الحكيمي ومدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة والأشغال والتربية والتعليم والجهات ذات العلاقة .
وأكد الدكتور المخلافي على أهمية وضع خطط ودراسات تنفذ على إثرها عدد من المشاريع في كافة الجوانب تصب مجملها في خدمة التنمية ودعم الاستقرار في المحافظة.
وأشار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل إلى ضرورة تقديم خطط شامله للمشاريع المقدمة، ليتم الرفع بها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتمادها.
المشاريع التي سيتم تنفيذها تشمل أربعة قطاعات متمثلة بقطاع الصحة والتعليم ،وقطاعي الأشغال العامة والطرق والمياه والصرف الصحي.
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