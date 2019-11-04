اللواء بن عزيز خلال زيارة للبيضاء: نشدد على بذل الجهود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

البيضاء - الخليج 365

أكد قائد عسكري خلال زيارة ميدانية لمحافظة البيضاء، على بذل مزيد من الجهود.



واطلع قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، د، على سير العمليات العسكرية في محور قانية شمال محافظة البيضاء.

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وخلال الزيارة التي رافقه خلالها قائد قوات التحالف بمارب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، نقل قائد العمليات المشتركة للأبطال المرابطين تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيداً بما يقدمونه من بطولات واستبسال في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأكد اللواء بن عزيز، أن الجيش الوطني هو صمام أمان الجمهورية وحامي الشرعية وهو من يؤتمن عليه لتحقيق تطلعات الشعب المتمثّل في مشروع الدولة الاتحادية القوية.. مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق هذه الأهداف.

من جانبهم،جدد أبطال الجيش الوطني في محور قانيه، العهد للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، وأنهم ماضون بعزم لا يلين حتى تحقيق النصر ودحر الانقلاب.