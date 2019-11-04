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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات المليشيا في باقم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 04، 2019 تحركات لمليشيا الحوثي على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية باقم، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف كان مركز وأصاب أهدافا حوثية في عدد من مناطق المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.
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