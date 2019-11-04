قيادي حوثي بالحديدة يفضح ممارسات المليشيا ويكشف الخلافات العميقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الحديدة صنعاء - الخليج 365

كشف قيادي حوثي مدى الخلافات العميقة التي وصلت إليها مليشيا الحوثي، فاضحاً ممارسات المليشيا.



وكشف مصدر صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365"- عن وثائق سریة تكشف حقیقة ھذه الخلافات، مبینا أن القیادي في المیلیشیا بالحدیدة فؤاد عایش زاید الحجوري الملقب بـ «أبو البتول» فضح في رسالة تظلم وشكوى ممارسات الحوثیین وإھانتھم لكل من یعمل معھم وعدم تفریقھم بین شخص خدم معھم لسنوات طویلة وآخر لم یمض یومین معھم، مبینا أن مصالحھم الشخصیة ھي ما یھمھم فقط.

التدلیس والكذب

أكد القیادي الحوثي في الوثائق التي حصلت علیھا «الوطن» أن الحوثیین تجاوزوا الأعراف القبلیة والیمنیة فسلبوا أحد قادتھم سلاحھ وأجبروه على توقیع استمارة تورید سلاح بالقوة، وفي ذلك عدم ثقة وإھانة كبیرة لذلك القیادي.

وأضاف أن طرق تعاملھم فیما بینھم تكشف عن كذب مسیرتھم ونصرتھم للمظلومین.

ومن الأمور التي أوردتھا الوثائق أن المشرف الأمني لمدیریة بیت الفقیھ أبو حمزة الحوري ومدیر شرطة بیت الفقیھ علي حمود الشرجي، اعتدوا على زمیلھم القیادي أبو البتول أمام الناس، وھو الأسلوب الذي یحاولون فیھ إذلال من یریدون.

وأكد المصدر أن ھذه الشكوى لم یعطھا الحوثیون أي اھتمام أو اعتبار، وسرد الحجوري في شكواه كیف أن القیادات الحوثیة في مدیریة بیت الفقیھ التابعة للحدیدة اعتدوا علیھ بالضرب وجردوه من ملابسھ وسلبوه سلاحھ، مستغبرا من أخلاق «المسیرة القرآنیة» التي یدعي الحوثیون أنھم یتبعونھا ویتربون علیھا.

Advertisements

وذكر الحجوري أنھ تعرض لتعسف وإھانة دون مصوغ قانوني وتم سجنھ في سجن بیت الفقیھ.

وكشف القیادي الحوثي في شكواه التي لم تلتفت إلیھا القیادات، حسب المصدر، أن من اعتدوا علیھ من قیادات أخرى في الحدیدة ھددوه من خلال رسائل نصیة باستخدام كافة الإجراءات التي تمحي وجھھ في منطقتھ التي یشرف علیھا، واتھموه بأمور منھا ھروبھ من جبھات القتال.

ضرب وإھانة

كشفت الوثائق أن القیادات الحوثیة تتعامل فیما بینھا بلغة عنیفة لا تعرف إلا السحب على الأرض والشتم والإھانة والضرب بالبنادق على الظھر، ولا یھم إن كان ذلك على مرأى من عیون الناس.

ووفقا للمصدر فإن القیادي الحوثي في الحدیدة تم سجنھ لمدة 5 أیام بعد أن سلبوا منھ كل أسلحتھ، مبینا أن المشرف الأمني لمدیریة بیت الفقیھ أبو حمزه الحوري ومدیر شرطة بیت الفقیھ علي حمود الشرجي یمارسان كل أنواع الظلم والتعسف وضرب المواطنین وابتزاز الناس الضعفاء بالمدیریة.

جرائم وانتھاكات

قال المصدر إن ھذه الشكوى جزء یسیر من آلاف الشكاوى والمظالم التي تخفى على الناس، فالحوثیون یدعون ویكذبون بنصرتھم للمظلومین بینما ھم الظلمة وھم المفسدون وھم القتلة وھم المجرمون، ولا ینصرون مظلوما ولا یقفون مع حق، ویأكلون أموال الناس بالباطل ویتقاسمون الخیرات وینھبون الواردات وكل شيء.

وأضاف: ھؤلاء ظلموا الأطفال بتجنیدھم والنساء بھتك أعراضھن والرجال بإذلالھم، ولغموا البر والبحر بألغام إیرانیة وأحرقوا السماء بالصواریخ، وحولوا الیمن إلى منطقة محروقة، ومع استمرار ھذه الانتھاكات والجرائم، نستغرب عدم تحرك المجتمع الدولي، ولو فتشنا كثیرا في الملفات التي تصل إلى القیادات الحوثیة لوجدنا آلاف الشكاوى من غیر شكوى ھذا القیادي الحوثي وھناك قضایا أكبر وجرائم أفظع لم تخرج للناس.