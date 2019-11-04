الزعتر: اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي انتصار لمستقبل اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد المحلل السياسي خالد الزعتر أن اتفاق الرياض خطوة باتجاه ترتيب الأولويات وتوحيد الجبهة الداخلية.



وقال: «اتفاق الرياض خطوة داعمة لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية، وقطع الطريق على الحوثيين في توظيف ذلك لمصلحة إعادة ترتيب أوراقه».

وتابع أن الاتفاق انتصار لكافة الأطراف اليمنية التي تتوحد أهدافها في مواجهة الإرهاب، كما يأتي ليرسخ مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف اليمنية، وبالتالي قطع الطريق أمام سياسيات الهيمنة والإقصاء التي لا تخدم المصحة اليمنية.

Advertisements

واوضح أن الاتفاق الرياض يأتي نتيجة لجهود سياسية بذلتها المملكة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والعمل على ردم هوة الاختلاف، وبناء الثقة بين كافة الأطراف، وبالتالي فإن نجاح حوار جدة، والخروج باتفاق الرياض، يؤكد قدرة المملكة على احتواء الخلافات بين كافة الأطراف اليمنية، والعمل على استعادة الثقة بين الأطراف بما يخدم الوحدة اليمنية.

وأكد على أن اتفاق الرياض بين للكل أن المملكة تقف على مسافة واحدة بين كافة المكونات اليمنية.

وأوضح الزعتر أن اتفاق الرياض انتصار لمستقبل اليمن، وبالتالي على جميع الأطراف اليمنية أن تتعامل مع هذا الاتفاق بما يغلب المصلحة اليمنية، وقطع الطريق أمام محاولات إعادة حالة التأزم من جديد.