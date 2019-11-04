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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الحفيظ: اتفاق الرياض يعيد ترتيب وحدة الصف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ إن اتفاق الرياض نموذج من نماذج وقوف المملكة مع اليمنيين، وبالفعل المملكة هي الطرف الوحيد المتواجد في كل حدث يهم المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص.
وأضاف، في تصريح إلى صحيفة "الرياض" السعودية أن الشارع اليمني لا ينسى أحداث عدن ووقفة المملكة مع الشعب اليمني وجهدها الكبير من خلال اجتماع جدة للوصول إلى هذا الاتفاق الهام، والذي يعيد ترتيب وحدة الصف اليمني.
وأكد أن الحل السياسي الذي قدمته المملكة يمنح التفاؤل، لأنه يوقف حالة الاقتتال والصراع، ويعيد الحكومة لعدن لممارسة مهامهما.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض يوم غدا بحضور إقليمي ودولي.
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