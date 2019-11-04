ذمار.. إشهار أول جمعية تعاونية زراعية لمنتجي الحبوب في آنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت مديرية ضوران آنس إشهار أول جمعية تعاونية زراعية في محافظة ذمار ” وسط اليمن



ونقل موقع "المشاهد" عن قال هلال الجشاري مدير مكتب الزراعة بمحافظة ذمار ان جمعية ضوران التعاونية الزراعية تعد أول جمعية زراعية لمنتجي الحبوب يتم أشهارها في محافظة ذمار والخامسة على مستوى اليمن مؤكدا أن هذه الخطوة تاتي ضمن مشروع التعاونيات الذي تنفذه المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، ويضم 36 جمعية في36 مديرية في مختلف محافظات الجمهورية .

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ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى تطوير أداء الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين من خلال تفعيل التعاون بين القطاع العام والمزارعين منوها بهذا الصدد أنه

هذا وقد تم إنشاء أربع جمعيات تعاونية زراعية لمنتجي الحبوب في محافظة صعدة كما سيتم خلال الأيام المقبلة إنشاء جمعيات تعاونية زراعية لمنتجي الحبوب في مديريتي جهران وعنس بمحافظة ذمار بهدف تحريك عجلة التنمية والانتاج الزراعي وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وزيادة رقعة الانتاج الزراعي في اليمن وفي مقدمتها محاصيل الحبوب المتنوعة.

وتعد محافظة ذمار، واحدة من أهم المحافظات اليمنية في المجال الزراعي حيث تمتلك عدد من القيعان الزراعية الخصبة أشهرها قاع جهران والعقل وبكيل.