اليمن :استمرار انخفاض العملات الأجنبية أمام الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي وخبراء اقتصاديون يكشوف الأسباب

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء اقتصاديين عن أسباب تحسن سعر الريال اليمني، أمام العملات الإجنبية، نافيين أن يكون سبب هذا التحسن هو الاتفاق السياسي الموقع في الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

وقال الخبراء لوسائل إعلام محلية، إن تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي أمام العملة الوطنية في السوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية من 600 ريال للدولار الواحد إلى 550 ريال للدولار في السوق المحلي في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.

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وأضاف الخبراء، أن التراجع الملموس في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لم يكن ناتجاً عن أي اتفاقات سياسية في الرياض أو عن أي أجواء سياسية أخرى، بل إن ذلك التراجع ناتج عن حالة ركود حاد يعيشها السوق المصرفي في العاصمة صنعاء نتيجة تراجع الطلب على الدولار منذ اكثر من شهر.

وبحسب المصادر فإن من أسباب تحسن سعر الريال هو تمكن البنك المركزي في صنعاء من إعادة كتلة مالية لابأس بها من الدولار، وتحديداً الطبعات القديمة إلى التداول في السوق المصرفي بعد أن كان يتم التعامل بها بازدواجية.

وأشار الخبراء إلى أن العزوف عن تداول الطبعات القديمة للدولار وتحديداً طبعات 2003ـ 2006 كان سبباُ في ارتفاع العرض من العملات الاجنبية ليخلق استقرار نسبي في سعر الصرف في ظل سياسة التعويم المتبعة من قبل مركزي عدن منذ يوليو 2017.

وشهد الريال اليمني تحسن ملحوظ أمام العملات الأجنبية في الأيام القليلة الماضيةـ وتراجع سعر صرف الدولار من 600 ريال للدولار الواحد إلى 550 ريال للدولار في السوق المحلي في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، بينما تراجع سعر الريال السعودي من 160 ريال، لـ الريال السعودي الواحد إلى 147 ريال يمني في السوق المحلية.