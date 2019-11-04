عطية: الجيش الوطني صمام الأمان لاستعادة الشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، إن الجيش الوطني صمام الأمان لاستعادة الشرعية، والحفاظ على النظام الجمهوري، وعودة مؤسسات الدولة، وتحرير تراب الوطن من الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وشدد الوزير عطية خلال لقائه، أمس، قيادة وكوادر دائرة التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، ضرورة الحفاظ على مشروع الدولة الاتحادية الضامن للمستقبل الآمن للشعب اليمني.
وتطرق وزير الاوقاف إلى أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والإرشاد ودائرة التوجيه المعنوي، في مواجهة الفكر الإيراني الدخيل على مجتمعنا اليمني، وكشف الأراجيف والتضليل الزائف، والتوعية من مخاطر الفكر الحوثي الإمامي السلالي الذي يدعي الحق الالاهي في الحكم ويلغي حق إرادة الشعب في اختيار من يحكمه.
وثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل استعادة الشرعية، وعودة اليمن إلى حضنه العربي.
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