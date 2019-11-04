التحالف يسلم شرطة مأرب 12 طفلاً حوثيا تم أسرهم في الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مصدر أمني إن التحالف العربي سلم شرطة محافظة مارب 12 طفلاً مجنداً تم أسرهم وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي في معارك الحدود.



وذكر المصدر أن التحالف العربي سلم مساء أمس إدارة الأمن في مارب 12 طفلاً مجنداً ممن تم أسرهم في جبهات الحدود وهم يقاتلون في صفوف مليشيات الحوثي.

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ولفت المصدر إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم الأطفال المجندين إلى ذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالأطفال.

وأوضح المصدر أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم مابين 12 إلى 14 عام.

وسبق أن سلم التحالف العربي والقوات الحكومية عشرات الأطفال المجندين في صفوف الميليشيا إلى ذويهم بعد أن تم تأهيلهم.