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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة العسكرية بالمخا تضبط سيارة سرقتها عصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
المخا - الخليج 365
تواصل الشرطة العسكرية فرع المخا عملها الأمني وتعقب الكثير من المطلوبين أو المشتبه بهم من لصوص وقتلة ومهربين وذلك لحفظ الأمن في الساحل الغربي والمحافظات المجاورة.
ضبطت الشرطة العسكرية فرع المخا سيارة مسروقة من العاصمة عدن سرقها أفراد عصابة بعد أن قاموا بالإعتداء على سائقها ورميه في منطقة المحاريق.
وقال قائد الشرطة العسكرية في المخا العقيد بسام الحرق ان الشرطة العسكرية تمكنت من ضبط السيارة والجناة الذين قاموا بالإعتداء على مالك السيارة عمر علي حسن مهدي وسرقة سيارته نوع سنتافي بيضاء.
وأضاف العقيد الحرق ان أفراد العصابة المتهمين بالإعتداء وسرقة السيارة، الأول يدعى (ف ع ر ا ) والثاني ( و خ ع ا ) في قبضة الشرطة العسكرية فرع المخا، والتي قامت بعملية الترصد والبحث فور وصول البلاغ العملياتي الذي تم توجيه الى جميع الجهات الأمنية بعد حدوث الجريمة في عدن.
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