شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 3 بينهم طفلان جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين بإنفجار لغم عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اثناء عودتهم على متن سيارة إلى منازلهم.



وأفاد مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن العبوة التي زرعتها مليشيات الحوثي انفجرت عند مرور السيارة في منطقة الحيمة مما أدى الى استشهاد الطفل أنس عبدالكريم البالغ من العمر 7 سنوات واصابة شقيقه عبدالمولى عبدالكريم البالغ من العمر 4 سنوات بجروح بالغة، كما اصيب المواطن عبدالرحمن فيصل بجروح متوسطة .

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يذكر أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي تهدد حياة المواطنين في جميع مناطق الساحل الغربي والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بين شهيد وجريح .