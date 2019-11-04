إصابة فتى برصاص قناص حوثي في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أصيب فتى برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

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وقال مصدر طبي أن قناصة المليشيات أصابت الفتى أحمد عبده علي البالغ من العمر 13 عاماً بطلق ناري في الصدر أثناء تواجد الطفل أمام منزله في التحيتا.

وأوضح المصدر أن المصاب تم إسعافه إلى المستشفى الميداني في مديرية التحيتا ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

وتمارس المليشيات الحوثية شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في مديريات الحديدة من قصف واستهداف للمواطنين في الأحياء السكنية بشكل مباشر سقط على إثره عشرات الضحايا الأبرياء