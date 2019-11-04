اخبار الخليج / اخبار اليمن

إصابة فتى برصاص قناص حوثي في التحيتا بالحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة فتى برصاص قناص حوثي في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

إصابة فتى برصاص قناص حوثي في التحيتا بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصيب فتى برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

 

Advertisements

 وقال مصدر طبي أن قناصة المليشيات أصابت الفتى أحمد عبده علي البالغ من العمر 13 عاماً بطلق ناري في الصدر أثناء تواجد الطفل أمام منزله في التحيتا.

 

 وأوضح المصدر أن المصاب تم إسعافه إلى المستشفى الميداني في مديرية التحيتا ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

 

 وتمارس المليشيات الحوثية شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في مديريات الحديدة من قصف واستهداف للمواطنين في الأحياء السكنية بشكل مباشر سقط على إثره عشرات الضحايا الأبرياء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فتى برصاص قناص حوثي في التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا