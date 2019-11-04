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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يحشدون عناصرهم إلى أطراف الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي حشدت العشرات من مسلحيها في أطراف مديرية الدريهمي ، في الوقت الذي جددت استهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية.
وقالت المصادر أن المليشيات دفعت بعشرات المسلحين يستقلون دراجات نارية وآليات عسكرية نحو المزارع في أطراف المديرية، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المختلفة على مواقع القوات المشتركة.
وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق الدريهمي بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة من عيار 50 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.
وأردفت المصادر عن قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص مكثفة استهدفت جنود القوات المشتركة في ذات المواقع . وتواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران خروقاتها في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة ، ومارست خلالها التصعيد في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.
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