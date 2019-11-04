المليشيا تصعد من وتيرة خروقاتها في حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة الخروقات للهدنة الأممية بإستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس أن المليشيا استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل . Advertisements وأشارت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة إلى الشمال من حيس بالأسلحة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. فيما أطلقت نيران أسلحتها على المواقع في الشرق من حيس بسلاح الدوشكا وبسلاح معدل البيكا. الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر العام 2018 .

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