بالصور.. سلطات تعز تجتمع لمناقشة أوضاع الجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

اجتمعت سلطات تعز العسكرية والمحلية لمناقشة أوضاع الجرحى.



ترأس قائد محور تعز اللواء الركن / سمير عبدالله الصبري ومعه وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي اجتماعا خاصا بالقطاع الصحي بالمحافظة، ضم مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء المستشفيات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع أوضاع الجرحى وسبل تذليل العراقيل التي تواجه علاجهم بالمستشفيات الحكومية والأهلية خاصة الكادر الطبي والامكانيات والأدوات الطبية.

وثمن المجتمعون تضحيات الجرحى. مؤكدين علي بذل المزيد من الجهد من قبل القطاع الصحي كافة للاهتمام بالجرحي وتذليل كافة الصعوبات أمام علاجهم ومعاملتهم المعاملة اللائقة لما يقدمون من دماء وجهد في سبيل الذود عن الأرض والعرض والجمهورية.

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وأقر الاجتماع علاج الجرحى بالمستشفيات الحكومية مجانا وتخفيض ٥٠ بالمائة بالمستشفيات الخاصة، وكذا اعادة النظر من قبل قيادة المحور باآلية معالجة الجرحى عبر اللجنة الطبية

كما ستتحمل قيادة المحور والسلطة المحلية دفع كافة تكاليف علاج الجرحى على أن يتم استدعاء الكادر الطبي للعمل داخل مستشفيات المدينة وإمهالهم شهر لترتيب أوضاعهم

من جهتهم أبدى منتسبي القطاع الصحي ومدراء المستشفيات استعدادهم لتقديم كافة الخدمات الطبية اللائقة للجرحى بما يتناسب وما يقدمونه من تضحيات في معركة الدفاع عن الوطني ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

حضر اللقاء رئيس أركان محور تعز ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن ومدير مكتب الصحة بالمحافظة.