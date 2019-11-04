هل قيادة محور تعز والشرطة العسكرية متمردة على المحافظ والرئيس هادي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

قالت مصادر خاصة "إذا كانت قيادتي المحور والشرطة العسكرية بتعز لاتخضعان لسلطة المحافظ ممثل رئيس الجمهورية بالمحافظة فهما حتما متمردان".



وبينت مصادر "الخليج 365" أن التوجيهات المتكررة التي لاتلق طريقها للتنفيد من السلطات العليا تضع مسئولي تعز محل مساءلة قانونية ..الا في حالة ان المحافظ لايفهم باللوائح التي تسير عليها المدينة ويتجاوز صلاحياته".

وتفصيلاً رفضا محور وشرطة تعز تنفيذ توجيهات صريحة لمحافظ محافظة تعز الاستاذ/نبيل شمسان .

حيث كشفت مذكرة رسمية عدم تنفيذ التوجيهاته الصادرة للمرة الثانية من المحافظ القاضية باخلاء منزل المواطن مهدي امين سامي والقبض على المحتلين للمنزل ومعاقبتهم وفقا للقانون.

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بما يضع علامة استفهام حول ذلك.

التوجيهاته بشان منزل المواطن المذكور يقع في حي المجلية الراقي كانت خصصت له قبل اسبوعين (غزوة) ادت الى سقوطه بيد جماعة مسلحة ثبتت اقدامها في المنزل واستعصى على قيادة المحور وشرطة تعز فك الارتباط بين المنزل ومحتليه الاشاوس حتى اللحظة.

اذ مايزال المنزل يرزح تحت احتلال عسكري للاسف وسط استنكار ومراقبة مجتمعية لما ستسفر عنه العملية الغاشمة .

المحافظ في مذكرته تحت رقم 878بتاريخ 2019/10/30م عطفا على مذكرة سابقة حمل قيادتي المحور والشرطة كامل المسئولية عن عدم تنفيذ توجيهاته ،مشددا على سرعة اخلاء المنزل ومعاقبة المعتدين.

وذيلت المذكرة بعبارة مرسل للتنفيد والافادة بماتم.