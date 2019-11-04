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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقتحم مدرسة أهلية في صنعاء بقوة السلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية مسلحة، اقتحمت مدرسة الأهلية وقامت بطرد طاقم المدرسين والموظفين، وإخراج كافة الطلاب من المدرسة.
وأكدت المصادر اقتحام مسلحين تابعين لوزارة التربية والتعاليم بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء، مدرسة " صنعاء الأهلية" بأمانة العاصمة.
وأوضحت المصادر، أن المسلحين جاءوا بأوامر حوثية، من مكتب التربية بصنعاء وقاموا باقتحام المدرسة تحت قوة السلاح وطرد المدرسين، واحتل المدرسة وعبث وسرقة محتوياتها المالية والعينية وفقا للمصادر.
وتخضع المؤسسات الخاصة والمواطنين في صنعاء، والمحافظات الشمالية، إلى ابتزاز متواصل من قبل المليشيات منذ أن سيطرة على العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014.
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