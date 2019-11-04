المناطق المحتلة على صفيح ساخن.. اشتباكات في عدن والتوتر سيد الموقف في باقي المحافظات الجنوبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

على وقع استمرار الخلافات بين فصائل المرتزقة في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة، وفي ظل تبادل الادوار بين قادة التحالف السعودي الامريكي الاماراتي، تصاعدت خلال الساعات الماضية حدة التوتر بين مليشيات حكومة المرتزقة وأتباع ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظة عدن.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية وشهود عيان باستمرار حالة التوتر في محافظات أبين وشبوة وسقطرى على وقع التصعيد الذي يقوده طرفي المرتزقة بغية السيطرة على هذه المحافظات.

ومنذ سيطرة «الانتقالي» المدعوم اماراتياً على عدن ومحافظتي الضالع ولحج وأجزاء من أبين شهدت هذه المناطق تراجعا كبيرا في الخدمات الضرورية من قبيل الكهرباء والمياه، وفق ما يقوله السكان الذين يتهمون الامارات بدعم الجماعات المسلحة الموالية لها، فيما اكتفت حكومة المرتزقة بفرض حصار على المناطق الخارجة عن سيطرتها .

وذكرت مصادر محلية في أحياء متفرقة من عدن عن رفض حكومة المرتزقة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن تزويد المحافظة بالاحتياجات الاساسية من النفط والغاز، الامر الذي ادى الى تراجع مدة تشغيل التيار الكهربائي إلى الحد الأدنى، بينما باتت كثير من الأحياء تفتقد إلى مياه الشرب جراء توقف محطات الضخ عن العمل لنقص الوقود.

وادى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي والخدماتي الى حالة من التوتر ، ارتفعت وتيرتها امس الاحد، حيث شهدت محافظة عدن، اشتباكات بين عناصر تابعة لمليشبات الامارات، وحراسة البنك المركزي في المدينة، ادت إلى اصابة اربعة اشخاص.

وافادت مصادر اعلامية جنوبية، ان مسلحي ما يسمى بالحزام الأمني حاولت اقتحام البنك، ما أدي إلى مشادات كلامية مع حراس البنك المركزي، قادت إلى تبادل لأطلاق النار، بين الطرفين.

وبحسب المصادر فقد أصيب ثلاثة من افراد حراسة البنك المركزي، بالإضافة إلى مدني كان قريب من بوابة المبنى، الواقع في مديرية كريتر.

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وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من قيام مسلحين باغتيال مدير البحث الجنائي، في شرطة منطقة البريقة، جمال محمد سيف الصبيحي.

واتهم مسؤول أمني في عدن، مسلحي القيادي في مليشيات الامارات “شلال شايع” بمهاجمة الصبيحي، أثناء تواجده جوار منزله، مساء السبت، في منطقة الفارسي، حيث تم نقله لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة على الفور.

وكان محافظ عدن، طارق سلام حذر في وقت سابق من الشهر الماضي، من خطورة تداعيات الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحتلة بين طرفي الارتزاق سيما عدن.. معتبراً ما تم تداوله عن توقيع اتفاق بين قطبي النزاع في عدن، مثير للسخرية.

وأوضح سلام أن عدن والمحافظات المحتلة الأخرى تشهد تحشيداً مستمراً من الطرفين ما ينبئ بإنفجار جديد للأوضاع وتدنٍ للوضع الإنساني والخدمي وينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية المحتلة في ظل اتساع رقعة الصراع والاختلاف بين قوى الارتزاق والعمالة.

وأشار إلى أن هذا الصراع المتفاقم يؤكد وبما لايدع مجالاً للشك على أن تلك القوى ومن يقف معها ويساندها لا تريد لليمن خيراً ولا للشعب اليمني الاستقرار .

ونبّه المحافظ سلام من خطورة تداعيات الأوضاع في المحافظات الجنوبية على المستوى الإنساني والصحي وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا الصراع العبثي.

وأكد أهمية توحيد جهود القوى المجتمعية والنخب الثقافية والسياسية المستقلة للدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن وحماية أمن واستقرار محافظاتهم التي أصبحت في متناول قوى عابثة وطامعة على حساب شعبه بأكمله .. مشيراً إلى ارتهان تلك القوى الإجرامية لدول خارجية.

موقع انصار الله